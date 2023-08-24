Окупанти обстріляли одну із ТЕС ДТЕК — станція припинила свою роботу

Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, повідомляє прес-служба компанії.



Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Наразі станція припинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.



З вересня минулого року енергетичні підприємства ДПЕК Енерго були атаковані 34 рази. В результаті 3 енергетиків загинули, 28 було поранено.

Раніше ремонтні бригади за дві доби відновили електропостачання до 16 населених пунктів Донецької області, знеструмлених через постійні обстріли.