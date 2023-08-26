«ДНР» хоче створити свій футбольний клуб «Шахтар»

В угрупуванні «ДНР» заявили, що стадіон «Донбас Арена» відновлять для матчів «справжнього» футбольного клубу «Шахтар». Під цим головою угруповання Денис Пушилін має на увазі той, що буде створено в окупованому Донецьку після російського вторгнення.



«Ми спираємося на запит мешканців "ДНР", нам потрібна своя команда — це справжній "Шахтар", який гратиме у Донецьку, представлятиме "ДНР". Звичайно, це потрібно робити на відновленій "Донбас Арені"», — заявив Пушилін.



Він додав, що зараз у Росії шукають спонсора, який би «відновили» клуб, а також вирішуються питання із всеросійськими футбольними та навколофутбольними інститутами.



У 2020 року в Донецьку сепаратисти вже створили футбольний клуб «Шахтар», який брав участь у місцевих турнірах.

Стадіон «Донбас Арена» був домашнім матчем українського клубу «Шахтар» до окупації Донецька. «Гірники» залишили окуповану територію. Деякий час вони базувалися та проводили свої домашні матчі у Харкові, потім у Києві.



Минулого року «гірники» проводили домашні матчі єврокубків у Варшаві (Польща).



Тепер футбольний клуб «Шахтар» гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА – 2023/24 у Гамбурзі (Німеччина) на арені «Фолькспаркштадіон».