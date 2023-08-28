В Енегодарі казарму спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат-1» атакував дрон

У захопленому російською армією Енергодарі вдарили по штабу ОМОНу РФ. Відео удару по розташуванню загарбників опублікувало Головне управління розвідки МО України.



За даними відомства, атака сталася близько десятої ранку. Від вибуху постраждала казарма спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат-1». У приміщенні почалася пожежа. На місце події прибули пожежники та карети швидкої допомоги.



Також постраждав особовий склад та припарковані у дворі автомобілі російських загарбників. Розвідники повідомили, що втрати серед окупантів уточнюються, а після вибухів РФ терміново евакуювала місцеву «військово-цивільну адміністрацію».

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