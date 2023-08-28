В Энегодаре казарму спецподразделения Росгвардии «Ахмат-1» атаковал дрон

В захваченном российской армией Энергодаре ударили по штабу ОМОНа РФ. Видео удара по расположению захватчиков опубликовало Главное управление разведки МО Украины.



По данным ведомства, атака произошла около десяти утра. От взрыва пострадала казарма спецподразделения Росгвардии «Ахмат-1». В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные и кареты скорой помощи.



Также пострадал личный состав и припаркованные во дворе автомобили российских захватчиков. Разведчики сообщили, что потери среди оккупантов уточняются, а после взрывов РФ срочно эвакуировала местную «военно-гражданскую администрацию».

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