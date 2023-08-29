На Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вперед

На Бахмутському напрямі ЗСУ має успіхи, українські військові продовжують рух уперед. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський і опублікував відео удару по техніці російських загарбників.

«Працює артилерія 22-го ОМБр. Аеророзвідка виявила зосередження великої кількості росіян. Точними пострілами із САУ 2С-1 «Гвоздика» та залпом із БМ-21 «Град» більшість загарбників було знищено», — написав він.

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