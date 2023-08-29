На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед

На Бахмутском направлении у ВСУ есть успехи, украинские военные продолжают движение вперед. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и опубликовал видео удара по технике российских захватчиков.

«Работает артиллерия 22-й ОМБр. Аэроразведка обнаружила сосредоточение большого количества россиян. Точными выстрелами из САУ 2С-1 «Гвоздика» и залпом из БМ-21 «Град» большинство захватчиков было уничтожено», — написал он.

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