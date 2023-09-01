У Донецьку розібрали стихійний меморіал із портретами Пригожина та Уткіна

У Донецьку на «Алеї героїв» так звана «влада» знесла стихійний меморіал із портретами загиблих в авіакатастрофі «вагнерівцями». Фото: Апачев

У захопленому армією РФ Донецьку місцева «влада» розібрала стихійний меморіал із портретами голови угрупування «Вагнера» Євгена Пригожина та командира бойовиків Дмитра Уткіна. Про це повідомив «z-військор» Акім Апачев, який був одним із ініціаторів створення меморіалу.



«У Донецьку на Алеї героїв, де ми вчора зібрали меморіал, сьогодні лишився лише віск від свічок. Нічого ми зберемо новий, а потім ще один і ще один. Скільки буде потрібно, стільки і збиратимемо», — написав він.



Апачев також розповів, що має відео того, як розбирається цей меморіал.



«Ми обов'язково його опублікуємо, якщо ви не припините боротися з людською пам'яттю», — йдеться мова у повідомленні.



23 серпня десятеро людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, що належить главі ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Загибель Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна спочатку підтвердили їхні соратники, а потім Слідчий комітет РФ.



Цього тижня Пригожина поховали на кладовищі в Санкт-Петербурзі, а Уткіна — у Підмосков'ї. Обидві церемонії відбулися в закритому режимі, без привернення уваги з боку російської влади та державних ЗМІ.

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