В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина

В Донецке на Аллее героев «власти» снесли стихийный мемориал с портретами погибших в авиакатастрофе «вагнеровцев». Фото: Апачев

В захваченном армией РФ Донецке местные «власти» разобрали стихийный мемориал с портретами главы группировки «Вагнера» Евгения Пригожина и командира боевиков Дмитрия Уткина. Об этом сообщил «z-военкор» Аким Апачев, который был одним из инициаторов создания мемориала.



«В Донецке на Аллее героев, где мы вчера собрали мемориал, сегодня остался только воск от свечей. Ничего, мы соберем новый, а потом еще один и еще один. Сколько потребуется, столько и будем собирать», — написал он.



Апачев также рассказал, что у него есть видео того, как разбирается этот мемориал. «Мы обязательно его опубликуем, если вы не прекратите бороться с человеческой памятью», — добавил он.



23 августа десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.



Гибель Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина сначала подтвердили их соратники, а затем Следственный комитет РФ. На этой неделе Пригожина похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, а Уткина — в Подмосковье. Обе церемонии прошли в закрытом режиме, без привлечения внимания со стороны российских властей и государственных СМИ.

23 августа десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Гибель Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина сначала подтвердили их соратники, а затем Следственный комитет РФ.



На этой неделе Пригожина похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, а Уткина — в Подмосковье. Обе церемонии прошли в закрытом режиме, без привлечения внимания со стороны российских властей и государственных СМИ.