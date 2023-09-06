Рустем Умєров став новим міністром оборони України

Рада призначила Умєрова міністром оборони. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умєрова міністром оборони України сьогодні, 6 вересня. Раніше цю посаду очолював Олексій Резніков. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Парламент призначив Рустема Умєрова міністром оборони України», — написав у Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Таке рішення підтримали 338 народних депутатів.

Відомо, що Рустем Умєров 7 вересня 2022 року очолив Фонд державного майна. У 2019 році обрався до парламенту від партії «Голос» співака Святослава Вакарчука, був автором та співавтором десятків законопроектів. Після російського вторгнення Умеров увійшов до української делегації на переговорах із Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 вересня у своєму вечірньому відеозверненні ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. На думку глави держави , очолити оборонне відомство має Рустем Умєров.

Своєю чергою Олексій Резніков 4 вересня подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.