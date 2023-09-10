Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS - FT

Президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет великої дальності ATACMS. Про це пише Financial Times з посиланням на одного з високопосадовців адміністрації Байдена.



За його словами, рішення може бути ухвалене найближчим часом.



Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з обох сторін політичного спектру в Конгресі США, вимагаючи схвалити передачу ракет ракет великої дальності.



Постачання Україні систем ATACMS вписуються у схему військової підтримки України з боку США. Вашингтон не став надавати Києву все, що він вимагає відразу, а діяв, виходячи з власної оцінки військових потреб на даний момент.



Найближчим часом до України мають прибути американські танки Abrams, США розпочали підготовку українських пілотів винищувачів F-16 після того, як дозволили кільком європейським країнам на передачу літаків Києву.



США також ухвалили рішення про відправку в Україну касетних боєприпасів для посилення артилерійського потенціалу країни.



Україна з минулого року просить США про передачу далекобійних ракет ATACMS, здатних бити за цілями на відстані до 300 кілометрів.



Такі ракети Україна може використовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже раніше передали США.



Ще кілька тижнів тому голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що президент Байден поки що не дав остаточної відповіді на прохання України про передачу ATACMS.