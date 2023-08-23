На Вінниччині в ДТП загинули 12 людей: серед жертв є діти

У ДТП на Вінниччині в легковику загинули 12 людей. Фото: поліція

Учора ввечері, 22 серпня, на Вінниччині зіткнулися автомобіль ВАЗ та вантажівка, загинули водій та 11 пасажирів легковика, шестеро з яких — діти. Про це повідомляє пресслужба Вінницької області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Бродецьке Хмельницького району. За попередньою інформацією слідства, внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водія вантажівки затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили низку експертиз щодо встановлення причин та обставин аварії.

За фактом ДТП із тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що шестеро людей постраждали внаслідок аварії за участю пасажирського автобуса та вантажного автомобіля у підконтрольному РФ Луганську.