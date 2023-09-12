Армія РФ вранці атакувала Красногорівку та Авдіївку: є загиблі та поранені

Російські окупанти сьогодні вранці, 12 вересня, обстріляли два міста Донецької області — Красногорівку та Авдіївку. Внаслідок атак є загиблі та поранені. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



«Вранці 12 вересня 2023 року під артилерійським вогнем окупантів опинилося місто Красногорівка. Один із 152-міліметрових снарядів потрапив до приватного будинку, де жили 84-річна жінка і 71-річний чоловік — обидва загинули», — йдеться у повідомленні.



Крім того, ще одна жінка отримала поранення, з опіками тіла та контузією її госпіталізували.



Також через обстріл в Авдіївці осколкові поранення та переломи отримали дві жінки. Для надання невідкладної допомоги постраждалих доставлено до медичного закладу.



Серед наслідків атак армії РФ — пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, російська армія атакувала Вугледар понад 30 разів.