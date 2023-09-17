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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня

17 вересня 2023, 23:17

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня

Політика

 Екс-голова«Роскосмосу» Дмитр Рогозін розглядається як кандидат на місце «представника» Запорізької області у Раді федерації.

Права людини

 Так званий «суд ЛНР» виніс незаконний вирок жителю Луганська - 17 років позбавлення волі років зі штрафом 13 000 рублів. Його звинувачують у «вчиненні теракту» та «держадміністрації».

Суспільство

В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до месенджера WhatsApp. На проблеми із додатком скаржаться мешканці міста.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей РФ планує завести будівельників із Північної Кореї. Володимир Путін та Кім Чен Ин обговорювали можливу ініціативу.

У Луганській та Донецькій областях окупанти створили так звані військові комісаріати, які вилучають у підприємств вугільної промисловості автобуси та вантажівки на користь окупаційних військ.

Мобілізовані в Росії воюють за власний кошт - самі купують їжу, форму, ремонтують техніку. Сходити в належну за законом відпустку – проблема – рапорти рве начальство, при цьому погрожуючи. Зовсім не таку картинку зазвичай описує Скабеєва у своєму шоу. Ось тільки цікаво – кому видніше в яких умовах воюють російські солдати – провідним російським ЗМІ, або матерям та дружинам цих солдатів. Відео з плачем, скаргами та спробами достукатися до російського керівництва з'явилося у мережі. Так, у своєму зверненні родички мобілізованих із челябінського селища Саккулове до голови слідчого комітету Бастрикіна кажуть, що за рік чоловікам так і не дали відпустки, незважаючи на обіцянки.

Бойові дії

 Бійці бригади Національної поліції «Лють» разом із воїнами 80-ї ОДШБр та 5-ї ОШБр внаслідок важких боїв звільнили Кліщіївку під Бахмутом.

Внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька поранено чоловіка.

У ніч проти 17 вересня безпілотники вкотре атакували Росію. У Міністерстві оборони заявили, що російське ППО нібито збило кілька дронів у Криму та Московській області.

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