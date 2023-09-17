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Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 сентября

17 сентября 2023, 23:17

Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 сентября

Политика

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассматривается в качестве кандидата на место «представителя» Запорожской области в Совете федерации.

Права человека

Так называемый «суд ЛНР» вынес незаконный приговор жителю Луганска - 17 лет лишения свободы лет со штрафом 13 000 рублей. Его обвиняют в «совершении теракта» и «госизмене».

Общество

В оккупированном Мелитополе начались проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp. На проблемы с приложением жалуются жители города.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях РФ планирует завести строителей из Северной Кореи. Владимир Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможную инициативу.

В Луганской и Донецкой областях оккупанты создали так называемые «военные комиссариаты», которые изымают у предприятий угольной промышленности автобусы и грузовики в пользу оккупационных войск.

Мобилизованные в России воюют за собственные деньги - сами покупают еду, форму, ремонтируют технику. Сходить в положенный по закону отпуск - проблема - рапорта рвет начальство, при этом угрожая. Вовсе не такую картинку обычно описывает Скабеева в своем шоу - правда? Вот только интересно - кому виднее в каких условия воюют российские солдаты - ведущим российских СМИ, или матерям и женам этих солдат. Видео с плачем, жалобами и попытками достучаться к российскому руководству появилось в сети. Это обращение родственниц мобилизованных из челябинского поселка Саккулово к председателю следственного комитета Бастрыкина. По их словам, через год мужчинам так и не дали отпуска, несмотря на обещания.

Боевые действия

Бойцы бригады Национальной полиции «Лють» вместе с воинами 80-й ОДШБр и 5-й ОШБр в результате тяжелых боев освободили Клещеевку под Бахмутом.

В результате обстрела Кировского района Донецка ранен мужчина.

В ночь на 17 сентября беспилотники в очередной раз атаковали Россию. В Министерстве обороны заявили, что российское ПВО якобы сбило несколько дронов в Крыму и Московской области.

Новости Донбасса в видеоформате:

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