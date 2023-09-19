ЗС РФ вночі тричі вдарили по Харкову, обстріляно й інші населені пункти області

Вночі російська армія завдала трьох ударів по Холодногірському району Харкова, тип ракет встановлюється. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зазначивши, що внаслідок обстрілу виникла пожежа у нежитловій будівлі, обійшлося без постраждалих.

За його словами, авіацією війська РФ обстріляли Берестове Куп’янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району.

«Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка», — розповів він.

О 10:30 внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району було пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі, обійшлося без потерпілих.





О 19:00 у Вовчанську на території лісового господарства внаслідок обстрілу загарбників була пожежа на площі 300 м.кв.

Вибухотехніки ДСНС за добу, як розповів Синегубов, обстежили 4,7 га території Харківщини та знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети. До робіт залучили 31 піротехнічний розрахунок ДСНС — 157 осіб та 63 одиниці техніки.

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