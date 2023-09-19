ВС РФ трижды ударили по Харькову, обстреляны и другие населенные пункты области

Ночью российская армия нанесла три удара по Холодногорскому району Харькова, тип ракет устанавливается. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, отметив, что в результате обстрела возник пожар в нежилом здании, обошлось без пострадавших.

По его словам, авиацией войска РФ обстреляли Берестовое Купянского района, Копанки и Шийковку Изюмского района.

«Под артиллерийским огнем оказались более 16 населенных пунктов области, в частности Одноробовка, Стрелечье, Волчанск, Озерное, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка», — рассказал он.

В 10:30 в результате обстрела Волчанска Чугуевского района было повреждено помещение детского сада, забор, детская площадка, электросети, обошлось без пострадавших.





В 19:00 в Волчанске на территории лесного хозяйства в результате обстрела захватчиков был пожар на площади 300 м.кв.

Взрывотехники ГСЧС за сутки, как рассказал Синегубов, обследовали 4,7 га территории Харьковщины и обезвредили 92 взрывоопасных предмета. К работам привлекли 31 пиротехнический расчет ГСЧС — 157 человек и 63 единицы техники.

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