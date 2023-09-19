ВС РФ трижды ударили по Харькову, обстреляны и другие населенные пункты области

Ночью российская армия нанесла три удара по Холодногорскому району Харькова, тип ракет устанавливается. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, отметив, что в результате обстрела возник пожар в нежилом здании, обошлось без пострадавших.
По его словам, авиацией войска РФ обстреляли Берестовое Купянского района, Копанки и Шийковку Изюмского района.
«Под артиллерийским огнем оказались более 16 населенных пунктов области, в частности Одноробовка, Стрелечье, Волчанск, Озерное, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка», — рассказал он.
Взрывотехники ГСЧС за сутки, как рассказал Синегубов, обследовали 4,7 га территории Харьковщины и обезвредили 92 взрывоопасных предмета. К работам привлекли 31 пиротехнический расчет ГСЧС — 157 человек и 63 единицы техники.
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