Ракетна атака: У Черкасах зруйновано готель, пошкодження у різних регіонах

У Черкасах внаслідок російського ракетного удару знищено будівлю готелю. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Виникла пожежа, а також сталося загоряння торгових павільйонів на ринку.
Станом на 8:40, постраждали 10 людей. Було евакуйовано 10 людей. З-під завалів врятовано 1 особу.
Також у результаті російських ракетних атак:
- У Києві впали уламки, відомо про 7 поранених.
- На Київщині внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.
- У Харкові внаслідок атаки зруйновано складську будівлю. Постраждали три людини.
- Є влучання та пошкодження у Рівненській області .
- У Львівській області удару завдано по промисловій зоні, є руйнування та загоряння.