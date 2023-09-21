Ракетна атака: У Черкасах зруйновано готель, пошкодження у різних регіонах

Зруйнований готель у Черкасах. Фото: ДСНС

У Черкасах внаслідок російського ракетного удару знищено будівлю готелю. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Виникла пожежа, а також сталося загоряння торгових павільйонів на ринку.



Станом на 8:40, постраждали 10 людей. Було евакуйовано 10 людей. З-під завалів врятовано 1 особу.



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