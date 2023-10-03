Протягом дня, 3 жовтня, окупанти обстрілювали Авдіївку та Іллінівку Донецької області. Поранено двох чоловіків та дві жінки. Про це повідомили у Донецькій прокуратурі.



За даними слідства, вранці 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд потрапив до приватного будинку, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель 63 років, який на момент атаки був у дворі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення та перелом ноги.



Окупанти також завдали удару по Іллінівці Краматорського району, ймовірно, з використанням КАБ-500. Постраждали дві жінки 29 та 47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми та забиття.



Крім того, пошкоджено вогнем і знищено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об'єкт, легкові автомобілі, вантажний автомобіль та автобуси.

Нагадаємо, 3 жовтня російська армія атакувала Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.