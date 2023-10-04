Луганська область: у центрі села Невське розірвалися 4 авіабомби КАБ-500

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема, у селі Невське розірвалися чотири авіабомби КАБ-500. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Внаслідок артилерійського обстрілу на околицях Невського зафіксовано близько 30 вибухів. У центрі села розірвалися чотири авіабомби КАБ-500», — написав він.



Крім того, за словами глави регіону, загарбники почергово перевіряють нашу оборону на слабкі місця. Цього разу їхні спроби зосереджено на Макіївці.



«Перша завершилася трьома невдалими атаками ворога. Вчора було ще понад десять. Усі вони відбиті силами оборони. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка», — зазначив Лисогор.



За його словами, не припиняються й авіаційні удари — черговий неподалік Новоселовського.



Нагадаємо, 3 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав розташування бригад, які виконують бойові завдання на ділянці Куп'янськ-Лиман.