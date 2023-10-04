З квітня до безпечних регіонів України переміщено понад 800 дітей — Мінреінтеграції

З окупованих територій України вивезли 856 дітей у рамках примусової евакуації. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



«Йдеться про обов'язкову евакуацію дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Таку евакуацію було оголошено з деяких населених пунктів Донецької, Харківської та Запорізької областей у зв'язку з безпековою ситуацією», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, із 34 населених пунктів Донецької області до безпечних регіонів евакуйовано 524 дитини. Відповідні заходи проводяться із квітня поточного року.



На Харківщині цього року вже було проведено дві обов'язкові евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками. У квітні-травні із 17 населених пунктів Куп'янського району було евакуйовано 79 дітей. Крім того, у липні-серпні з міста Вовчанськ та 9 сіл Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району було переміщено 194 дитини.



У серпні-вересні із селища міського типу Степногірськ Василівського району та 4 населених пунктів Пологівського району Запорізької області було евакуйовано 59 дітей з особами, які їх супроводжували.



Нагадаємо, поліцейські вивезли троє дітей та матір із прифронтового Нью-Йорка, який щодня атакують окупанти.