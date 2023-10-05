У МОЗ розповіли про роботу лікарень у разі відключень електроенергії

Міністерство охорони здоров'я забезпечило усі українські лікарні генераторами, які мають забезпечити роботу закладів у разі «блекаутів», повідомляє урядовий портал.

«Сьогодні кожна медустанова, яка надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела харчування. У разі проблем з електропостачанням чи блекаутом у більшості медустанов генератори спрацьовують автоматично – протягом кількох секунд», – зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

За його словами, виходячи з досвіду 2022 року, Міндрав підготував план дій у разі довгострокових відключень електроенергії та погодив його з іншими органами влади. «Наша головна мета — своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, які відбуватимуться в медичних закладах», — зазначив він.

Дубров також повідомив, що наразі кожну лікарню, яка надає спеціалізовану медичну допомогу та законтрактована з Національною службою здоров'я (НСЗУ), забезпечена щонайменше одним генератором. При «блекаутах» генератори дозволять забезпечити роботу операційних, кисневих станцій та критично важливого обладнання.

Представник МОЗ заявив, що з початку повномасштабної війни 32 українські медустанови також були обладнані сонячними панелями з інверторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію.