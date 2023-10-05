В Минздраве рассказали о работе больниц в случае отключений электроэнергии

Министерство здравоохранения обеспечило все украинские больницы генераторами, которые должны обеспечить работу заведений в случае «блэкаутов», сообщает правительственный портал.

«Сегодня каждое медучреждение, которое оказывает стационарную и экстренную медицинскую помощь, имеет резервные источники питания. В случае проблем с электроснабжением или блэкаутом в большинстве медучреждений генераторы срабатывают автоматически — в течение нескольких секунд», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

По его словам, исходя из опыта 2022 года, Миндрав подготовил план действий в случае долгосрочных отключений электроэнергии и согласовал его с другими органами власти. «Наша главная цель — своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в медицинских учреждениях», — отметил он.

Дубров также сообщил, что в настоящее время каждая больница, которая оказывает специализированную медицинскую помощь и законтрактована с Национальной службой здоровья (НСЗУ), обеспечена по меньшей мере одним генератором. При «блэкаутах» генераторы позволят обеспечить работу операционных, кислородных станций и критически важного оборудования.

Представитель Минздрава заявил, что с начала полномасштабной войны 32 украинских медучреждения также были оборудованы солнечными панелями с инверторами и аккумуляторами, которые могут накапливать энергию.