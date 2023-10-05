У Росії вчителі привітали Володимира Путіна із днем народження портретами Степана Бандери

Калузькі вчителі привітали Володимира Путіна з днем народження листівками із зображенням молодого Бандери. Фото: The Insider

Вчителі калузьких шкіл отримали завдання нібито від регіонального відділення «Єдиної Росії» привітати Володимира Путіна з 71-м днем народження. Від них вимагали провести акцію за участю дітей, із завданням їм було вислано портрет «молодого Путіна» та гасло «Наш президент — завжди молодий! Наш президент завжди з нами. Наша перемога – попереду». Вчителі завдання виконали та надіслали звіт його відправнику. Про це повідомляє видання The Insider.

Як з'ясувалося, організувавши святковий флешмоб, вчителі сфотографувалися з табличками, на яких замість Путіна було зображено ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандеру.

Зазначається, що на фотографіях та відео видно, як діти та дорослі показують зображення Степана Бандери, маючи на увазі, що це Путін у молодості. На плакатах також наведені цитати Бандери, хоча поруч із ними є фрази на честь глави Кремля.

Як з’ясувалося, флешмоб провів білоруський пранкер Владислав Бохан. У соцмережах він пояснив, як і навіщо провів акцію.

Пранкер опублікував результат своєї акції, яку він назвав «Знай ворога в обличчя!» і пояснив, навіщо це зробив. На його думку, народ у Росії підтримує дії президента Путіна і не робить нічого, щоби зупинити війну в Україні. Вони начебто однодумці з Кремлем, але «нещирі» і насправді нічого не знають про «ворога», з яким їм пропонують боротися.

«Податливий народ жадає здоров'я вождеві, слухає праведно його цитати в день його народження для якнайшвидшого розгрому ворога. Проте дійсність змушує засумніватися у щирості страждаючих, коли спритним рухом руки на плакаті «нашим президентом» стає Степан Бандера, який супроводжує його промову. Кажуть, ворога слід знати в обличчя... Чи там ворог насправді, де його шукають?» — цитує Бохана The Insider.

Це не перший пранк Владислава Бохана. У липні 2022 року вчителів школи підмосковного міста Клін він так само змусив вийти на суботник з плакатами «Праця звільняє» та «Один народ, одна нація, один правитель» — це гасла нацистів Третього рейху.

У серпні 2023 року Бохан надіслав до шкіл окупованих територій лист із положенням про конкурс «День опричника». Конкурс, за його задумом, мав виявити «досягнення патріотичного виховання». У листі він написав, що конкурс знаходиться на контролі у Міністерства освіти РФ і вимагав надіслати йому звіти про виконання завдання. Школи зробили це після того, як він написав, що інакше потрібно буде писати пояснювальну.