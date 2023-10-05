В России учителя поздравили Владимира Путина с днем рождения портретами Степана Бандеры

Калужские учителя поздравили Владимира Путина с наступающим днем рождения открытками с изображением молодого Бандеры. Фото: The Insider

Учителя калужских школ получили задание якобы от регионального отделения «Единой России» поздравить Владимира Путина с наступающим 71-м днем рождения. От них потребовали провести акцию с участием детей, с заданием им был выслан портрет «молодого Путина» и лозунг «Наш президент — всегда молод! Наш президент — всегда с нами. Наша победа — впереди». Учителя задание выполнили и отправили отчет его отправителю. Об этом сообщает издание The Insider.

Как выяснилось, организовав праздничный флешмоб, учителя сфотографировались с табличками, на которых вместо Путина был изображен идеолог украинского националистического движения Степан Бандера.

Отмечается, что на фотографиях и видео видно, как дети и взрослые показывают изображение Степана Бандеры, имея в виду, что это Путин в молодости. На плакатах также приведены цитаты Бандеры, хотя рядом с ними и есть фразы в честь главы Кремля.

Позже стало известно, что флешмоб провел белорусский пранкер Владислав Бохан. В соцсетях он объяснил, как и зачем провел акцию.

Пранкер опубликовал результат своей акции, которую он назвал «Знай врага в лицо!», и объяснил, зачем это сделал. По его мнению, народ в России поддерживает действия президента Путина и не делает ничего, чтобы остановить войну в Украине. Они вроде бы единомышленники с Кремлем, но «неискренни» и на самом деле ничего не знают о «враге», с которым им предлагают сражаться.

«Податливый народ жаждет здоровья вождю, слушает праведно его цитаты в день его рождения для скорейшего разгрома врага. Однако действительность заставляет усомниться в искренности страждущих, когда ловким движением руки на плакате «нашим президентом» становится Степан Бандера, который сопровождает его речи. Говорят, врага следует знать в лицо... Так там ли враг на самом деле, где его ищут?" — цитирует Бохана The Insider.

Это не первый пранк Владислава Бохана. В июле 2022 года учителей школы подмосковного города Клин он таким же образом заставил выйти на субботник с плакатами «Труд освобождает» и «Один народ, одна нация, один правитель» — это лозунги нацистов Третьего рейха.

В августе 2023 года Бохан отправил в школы оккупированных территорий письмо с положением о конкурсе «День опричника». Конкурс, по его задумке, должен был выявить «достижения в области патриотического воспитания». В письме он написал, что конкурс находится на контроле у Министерства просвещения РФ и потребовал отправить ему отчеты о выполнении задачи. Школы сделали это после того, как он написал, что в противном случае нужно будет писать объяснительную.