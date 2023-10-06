Сили оборони вночі збили 25 із 33 «шахедів»

Як і минулої доби, в ніч на 6 жовтня 2023 року, російські окупаційні війська в черговий раз атакували з мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА, запустивши 33 «шахеди». Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ.



Більшість ударних безпілотників РФ, які прямували кількома групами у напрямку південних, східних і центральних областей, українським військовим вдалося ліквідувати.



До відображення повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронну боротьбу.

Сили оборони України знищили 25 «Shahed-131/136». Фото: telegram

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.



Раніше, в ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда-Той Крим), всього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА.





