Обстріл Нікополя: Поранено жінку, зафіксовано численні руйнування

Фото: Telegram / Сергій Лисак

Внаслідок артилерійських обстрілів та атаки дронами-камікадзе у Нікополі поранено жінку, зафіксовано численні руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Протягом дня шумно було у Нікополі. Ворог ударив по місту чотирма дронами-камікадзе. І тричі накривав артилерійським вогнем. Уламкові поранення отримала 44-річна жінка. Вона госпіталізована», - йдеться у повідомленні.



Він зазначив, що пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, готель, два приватні будинки, кілька авто та лінія електропередачі.



Росіяни регулярно обстрілюють Нікопольський район на Дніпропетровщині. Вчора противник атакував дронами Марганецьку громаду. Двічі на день окупанти обстрілювали з артилерії Нікополь. Через ворожі атаки було пошкоджено 16 приватних будинків, знищено 3 господарські будівлі, поранено жінку.

Фото: Telegram / Сергій Лисак