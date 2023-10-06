Обстрел Никополя: Ранена женщина, зафиксированы множественные разрушения

Фото: Telegram / Сергей Лысак

Вследствие артиллерийских обстрелов и атаки дронами-камикадзе в Никополе ранена женщина, зафиксированы многочисленные разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«В течение дня шумно было в Никополе. Враг ударил по городу четырьмя дронами-камикадзе. И трижды накрывал артиллерийским огнем. Осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Она госпитализирована», — говорится в сообщении.



Он отметил, что повреждены админздание, инфраструктурный объект, гостиница, два частных дома, несколько авто и линия электропередачи.



Россияне регулярно обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Вчера противник атаковал дронами Марганецкую громаду. Дважды в день оккупанты обстреливали из артиллерии Никополь. Из-за вражеских атак были повреждены 16 частных домов, уничтожены 3 хозяйственные постройки, ранена женщина.

Фото: Telegram / Сергей Лысак