Росіяни вдарили поблизу церкви у Херсоні: поранено троє людей

Російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«У Херсоні влучання було поблизу церкви. Поранено трьох людей. Це дві жінки 82 років та 74-річна жінка», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що у постраждалих легкі травми.



Крім того, військові РФ вдарили по Бериславу на Херсонщині, травми середнього ступеня тяжкості отримав 72-річний чоловік.



Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Херсонської області, а саме Новокаховського та Каховського муніципального округу, росіяни проводять вербування місцевого населення, щоб заповнити лави армії РФ.