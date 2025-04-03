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СБУ викрила «владу у вигнанні», яка просуває путінський сценарій для України

03 квітня 2025, 20:04

СБУ викрила «владу у вигнанні», яка просуває путінський сценарій для України

СБУ викрила «владу у вигнанні», яка просуває путінський сценарій для України

Служба безпеки України зібрала докази проти групи українських діячів, які з-за кордону просувають ідею капітуляції та підконтрольного управлінню країною. Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Підозрювані ховаються в Росії та називають себе «єдиною легітимною владою» України, фактично реалізуючи стратегію Кремля, зазначили у спецслужбі.

До складу псевдоутворення увійшли колабораціоністи, які втекли до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Очолює групу Дмитро Василець — керівник забороненої партії «Держава», який раніше заочно засуджений за підтримку російської озброєної агресії.

До своєї підривної діяльності він залучив:

  • Валентина Рибіна — адвоката Анатолія Шарія, підозрюваного в держзраді;
  • Олександра Скубченка — медійного колегу Віктора Медведчука, нині активного учасника пропаганди на російських каналах;
  • Олександра Семенченка — заступник глави «Держави», що переховується в РФ;
  • Павла Онищенка – голову прокремлівського об'єднання «Слобожанська січ»;
  • Віктора Малафєєва — пропагандиста, який збирає гроші на зброю для армії РФ;
  • Максима Шихалєєва — проросійського активіста в Криму, який підтримав анексію півострова 2014 року.

За даними слідства, учасники гурту створили сайт, стилізований під українські державні ресурси, розробили фейкову копію порталу «Дія» та ініціювали «онлайн-референдум» про майбутнє України. Їхньою метою було імітувати легітимне народне волевиявлення та підмінити офіційні канали.

Крім того, вони отримали від кураторів із Москви завдання створити «представництва» в країнах ЄС як альтернативу українським посольствам.

Днями члени цього угруповання взяли участь у «форумі єдності» у Москві, де також були присутні депутат Держдуми, ультраправий ідеолог Олександр Дугін, блогери та Z-пропагандисти. Темою зустрічі стала ідея Путіна щодо створення «перехідної адміністрації» для України під зовнішнім контролем Росії та США.

СБУ вручила фігурантам підозри за статтями про насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення влади у складі організованої групи (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 КК України). Робота із притягнення їх до відповідальності продовжується.

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