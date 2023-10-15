За добу через обстріл на Донеччині двоє людей загинули, ще один травмований

Російські окупанти минулої доби, 14 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще одну людину травмовано. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 14 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донецької області — в Авдіївці. Ще одна людина в області за добу зазнала поранень», — написав він.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинуло 1740 осіб, ще 4256 жителів отримали поранення.



Нагадаємо, у Донецькій області постраждало село Даченське — пошкоджено фермерське господарство.