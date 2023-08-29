Екс-міністра доходів та зборів Клименка помітили на одній із шахт захопленого РФ Донецька

Екс-міністр часів Януковича Клименко побував у окупованому Донецьку. Скрін із сюжету місцевого телеканалу

У захопленому військами РФ Донецьку було помічено Олександра Клименка — міністра доходів і зборів за президентства Віктора Януковича.



Наприкінці лютого 2014 року він поспішно виїхав з України. Клименко перебуває у розшуку українських спецслужб. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів.

Понад п'ять років про Клименка нічого не було чути. І ось у серпні він з'явився у сюжеті донецького телеканалу. Екс-міністр розповів про введення в експлуатацію нової лави на шахті «Гірник-95». Він — «головний акціонер» підприємства.



Клименка називають головним акціонером групи «Родина», куди входить шахта «Гірник-95». Згідно з даними реєстрів про цю компанію, на цій же адресі в Москві знаходиться ще одна компанія, де фігурує прізвище Клименка. Гендиректором «Родини» означена Ніна Клименко. Людина з таким самим ім'ям є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Родина» у Донецьку, яке займається торгівлею паливом та металами, та ТОВ «Гірник-95». Обидві компанії «Родина» пов'язані і між собою, і з прізвищем Клименко. Також до цього пулу входить інвестиційна компанія «Еквіті», зареєстрована в Донецьку. І Ніна Клименко, і московська компанія «Родина» стали засновниками шахти «Гірник-95» відносно нещодавно, на початку 2023 року. Саме тоді угруповання «ДНР» почало активно просувати тему інвестування у донецькі шахти.

Навіщо екс-міністру, який втік, знадобився вугільний бізнес у Донецьку, розбиралися в цьому відео:





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