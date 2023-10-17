Зеленський підтвердив, що Україна має ATACMS

Президент Володимир Зеленський подякував США за допомогу і натякнув, що ракети ATACMS тепер мають Україну.



«Дякую всім, хто воює і працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам. Наші домовленості із президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже точно — "атакамси" себе показали», — сказав український лідер у вечірньому відеозверненні 17 жовтня.

Нагадаємо, у вівторок вночі, 17 жовтня, українські військовослужбовці завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Луганська та Бердянська (Запорізька область).



У ССО повідомили, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати живою силою загарбників становлять десятки загиблих і поранених — тіла досі дістають з-під завалів.



Видання The Wall Street Journal також пише, що Україна вперше випустила ракету ATACMS щодо російських військових. За даними газети, американські ракети були таємно перекинуті в Україну кілька днів тому.



Як зазначає WSJ, модифікація ATACMS, яку отримала Україна, має дальність близько 160 км.