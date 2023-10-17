Зеленский подтвердил, что ATACMS есть у Украины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь и намекнул, что ракеты ATACMS теперь есть у Украины.



«Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно — "атакамсы" себя показали», — сказал украинский лидер в вечернем видеообращении 17 октября.

Напомним, во вторник ночью, 17 октября, украинские военнослужащие нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска (Запорожская область).



В ССО сообщили, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе захватчиков составляют десятки погибших и раненых — тела до сих пор достают из-под завалов.



Издание The Wall Street Journal также пишет, что Украина впервые выпустила ракету ATACMS по российским военным. По данным газеты, американские ракеты были тайно переброшены в Украину несколько дней назад.



Как отмечает WSJ, модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность около 160 км.