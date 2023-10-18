Під Авдіївкою окупанти вводять у бій техніку 1950-х років — Newsweek

Знищена БТР-50. Фото: Ukraine Weapons Tracker

Збройні сили Росії у своєму наступі на Авдіївку використовують військову техніку випуску 1950-х років. Це свідчить про розпач окупантів. Про це пише американське видання Newsweek.

Як зазначають журналісти, на акаунті Ukraine Weapons Tracker у X (раніше Twitter) з'явилося фото, на якому можна побачити знищений БТР-50 ще за часів Радянського Союзу. Його виробляли у період із 1954 по 1970 року. На тому ж знімку можна побачити танк Т-64БВ.

Видання пише, що Росія зазнає гострого дефіциту важливих елементів для будівництва військової техніки. Наприклад, шарикопідшипників. До того ж, ЗС РФ зазнає великих втрат, намагаючись знову і знову штурмувати позиції ЗСУ у Авдіївки.

Нагадаємо, противник не залишає спроб оточити Авдіївку. Тут за минулу добу було відбито п'ять атак окупантів.