У Севастополі помітили базу ПММ окупантів

База ПММ окупантів у Севастополі. Фото: «АТЕШ»

Агенти «АТЕШ» успішно визначили місце розташування пункту зберігання та поповнення запасів противника. Про що представники військового спротиву українців та кримських татар написали у telegram.

База ПММ окупантів у Севастополі. Фото: «АТЕШ»

На території бази розміщено шість цистерн, поряд проходять залізничні колії, які використовуються військовими. Для прикриття використовують лише цивільні бензовози.



У військовому опорі також додали, що об'єкт знаходиться за координатами: 44.5839 33.41732. Агенти поставили собі завдання позбавити росіян можливості поповнювати запаси палива на півострові та окупованих територіях.



Раніше агенти "АТЕШ" знайшли на тимчасово окупованому півострові білоруську систему радіоелектронної боротьби.