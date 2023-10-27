Пожежну частину в Ізюмі атакували ракетами «Іскандер» — прокуратура

За уточненими даними, удару по Ізюму Харківської області в ніч на п'ятницю було завдано ракетами типу «Іскандер». Про це повідомила прес-служба облпрокуратури.

«26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли Ізюм. Попередньо удару було завдано двома ракетами типу «Іскандер». Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Поранено вісім рятувальників», — йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив, що за попередніми даними нічного удару по Ізюму було завдано С-300.