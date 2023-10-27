Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
Історії незгодних із війною та політикою Кремля: як система видавлює їх і змушує виїхати? Система штрафів, переслідувань та залякування: як вона працює? Особисті історії росіян, які вимушені тікати з країни, у новому відео журналіста Олексія Мацуки.
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