Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►

Історії незгодних із війною та політикою Кремля: як система видавлює їх і змушує виїхати? Система штрафів, переслідувань та залякування: як вона працює? Особисті історії росіян, які вимушені тікати з країни, у новому відео журналіста Олексія Мацуки.