З окупованої території повернулася одна дівчинка: переговори вели 9 місяців

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути 15-річну Дарину. Як повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, дівчина повернулася в рамках ініціативи «Bring Kids Back UA».



«На початок повномасштабної війни 15-річна Дарина тимчасово проживала у родині рідного дядька на півдні України. Їхній населений пункт у перші дні вторгнення окупували російські війська, через що дівчинка не мала можливості повернутися до рідних», — повідомила Зарівна.



Вона зазначила, що переговори щодо повернення дівчини тривали 9 місяців.

Депортація українських дітей до Росії триває. Нещодавно стало відомо, що у 2022 році з Херсонської області було вивезено семеро дітей.



Раніше ми писали, що Україна розшукує близько 20 тисяч дітей, яких РФ насильно депортувала. До кінця 2024 року вдалося повернути понад 1000 депортованих дітей.