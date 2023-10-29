Окупанти з «Градів» ударили по Вугледару, вранці Авдіївка зазнала масованого обстрілу — ОВА

Російські окупанти минулої доби, 28 жовтня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Так, росіяни обстріляли Вугледар та Авдіївку. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно, інформація про загиблих і поранених не надходила», — зазначив він.



За словами Мороза, ситуація у містах така:



На Волноваському напрямі росіяни обстріляли Вугледар із мінометів, Градів, АГС та СПГ.



На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді обстріляно Новомихайлівку та Максиміліанівку. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу.



На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Часовоярській громаді та лінії електропередач у Торецькій громаді.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 8 обстрілів Лиманської громади.



Нагадаємо, у прифронтовому Сіверську Донецької області екіпаж правоохоронців потрапив під артилерійський обстріл. Четверо поліцейських зазнали поранень.