Війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області за добу

ЗС РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Фото: Філашкін

Минулої доби війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, пошкодивши багатоповерхівки, адмінбудівлі, соціальні та інфраструктурні об'єкти. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Результат обстрілу військами РФ Донецької області. Фото: Філашкін

Також за добу з лінії фронту рятувальники та поліцейські евакуювали 730 осіб, зокрема 83 дитини.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 19 вересня:

Покровський район . У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Курахівці — крамницю, в Острівському і Гірнику — по 1 приватному будинку. У Мирнограді пошкоджено соціальний об'єкт. У Покровську пошкоджено приватний будинок. В Удачному поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків.

. У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Курахівці — крамницю, в Острівському і Гірнику — по 1 приватному будинку. У Мирнограді пошкоджено соціальний об'єкт. У Покровську пошкоджено приватний будинок. В Удачному поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків. Краматорський район . У Лимані пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 інфраструктурні об'єкти й авто. У Малинівці Миколаївської громади поранено 3 людини, пошкоджено складське приміщення. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 автомобілі та об'єкт інфраструктури; у Марковому пошкоджено 3 приватні будинки.

. У Лимані пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 інфраструктурні об'єкти й авто. У Малинівці Миколаївської громади поранено 3 людини, пошкоджено складське приміщення. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 автомобілі та об'єкт інфраструктури; у Марковому пошкоджено 3 приватні будинки. Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 1 будинок і 4 пошкоджено. У Торецьку поранено людину, зруйновано будинок. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, 4 нежитлові приміщення, 2 інфраструктурні об'єкти й промислова будівля.

Результат обстрілу військами РФ Донецької області. Фото: Філашкін

Результат обстрілу військами РФ Донецької області. Фото: Філашкін

Раніше стало відомо, що за добу на Донеччині через російські обстріли постраждали 10 людей.



Нагадаємо, у Краматорську зникло світло через обстріл за межами міста.