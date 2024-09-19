Війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області за добу

Минулої доби війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, пошкодивши багатоповерхівки, адмінбудівлі, соціальні та інфраструктурні об'єкти. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Результат обстрілу військами РФ Донецької області. Фото: Філашкін
Також за добу з лінії фронту рятувальники та поліцейські евакуювали 730 осіб, зокрема 83 дитини.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 19 вересня:
Результат обстрілу військами РФ Донецької області. Фото: Філашкін
Результат обстрілу військами РФ Донецької області. Фото: Філашкін
Раніше стало відомо, що за добу на Донеччині через російські обстріли постраждали 10 людей.
Нагадаємо, у Краматорську зникло світло через обстріл за межами міста.
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