Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 листопада

Політика



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник призначив «тимчасово виконувачкою обов’язків голови» Луганська Яну Пащенко. З 2014 року «мером» Луганська був Маноліс Пілавов. Очікувалося, що він очолить підконтрольну РФ адміністрацію міста і за новими «російськими законами» після «виборів» у вересні до «міської ради».



Економіка



Шахти, які оцінені угрупуванням «ДНР» як «неперспективні», будуть ліквідовані з подальшим переведенням працівників на інші об'єкти. Із 17 вугільних підприємств 8 шахт планують передати в управління потенційним інвесторам. 9 шахт, що залишилися, визнали неперспективними.



Суспільство



Росіяни посилили перевірки телефонів українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Окупантів також цікавлять Telegram-канали, на які підписано місцевих жителів.



Психолог «поліції» з так званої «ЛНР» викрали 2,3 млн рублів з карти мобілізованого з Волгоградської області.



Права людини



У Росії незаконно депортованому з Маріуполя 17-річному Богдану Єрмохіну вручили повістку. Батьки Богдана померли, коли йому було вісім років. Його опікункою весь час була рідна сестра. Єрмохін звернувся до президента України з проханням повернути його додому.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів поранено п'ятьох людей у Донецьку та Макіївці, пошкоджено два житлові будинки в Горлівці.



Внаслідок удару по Скадовську Херсонської області вбито п'ять і поранено щонайменше 15 російських військових. «Губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що нібито постраждали місцеві жителі – 11 людей. Удар зазнав тимчасового пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ у будівлі колишнього колгоспу «Радянська Україна» на розі вулиць Гагаріна та Портової.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.