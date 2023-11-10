Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 ноября

Политика



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник назначил «временно исполняющим обязанности главы Луганска» Яну Пащенко. С 2014 года «мэром» Луганска был Манолис Пилавов. Ожидалось, что он возглавит подконтрольную РФ администрацию города и по новым «российским законам» после прошедших в сентябре «выборов» в «городской совет».



Экономика



Шахты, которые оценены группировкой «ДНР» как «неперспективные», будут ликвидированы с последующим переводом сотрудников на другие объекты. Из 17 государственных угольных предприятий 8 шахт планируют передать в управление потенциальным инвесторам. Оставшиеся 9 шахт признали неперспективными.



Общество



Россияне ужесточили проверки телефонов украинцев, в частности, на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья. Оккупантов также интересуют Telegram-каналы, на которые подписаны местные жители.



Психолог «полиции» из так называемой «ЛНР» похитили 2,3 млн рублей с карты мобилизованного из Волгоградской области.



Права человека



В России незаконно депортированному из Мариуполя 17-летнему Богдану Ермохину вручили повестку. Родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет. Его опекуншей все время была родная сестра. Ермохин, обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены пять человек в Донецке и Макеевке, повреждены два жилых дома в Горловке.



В результате удара по Скадовску Херсонской области убиты пять и ранены минимум 15 российских военных. «Губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что якобы пострадали местные жители – 11 человек. Удар пришелся по временному пункту дислокации одного из подразделений ФСБ в здании бывшего колхоза «Советская Украина» на углу улиц Гагарина и Портовой.



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