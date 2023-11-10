Авдіївка витримала 7 атак, Курахівку накрили з артилерії: поліція Донеччини розповіла деталі атак

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: прес-служба Донецької області

Російські окупанти протягом доби здійснили 16 атак на громадянське населення Донецької області, застосувавши РСЗВ «Град», артилерію та танки. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.



«Під ворожим вогнем перебувало 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, селища Іллінка, Курахівка, Курдюмівка, Південне, села Орлівка, Олександропіль, Соловйове», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атак пошкоджено 17 цивільних об'єктів: 16 житлових будинків, лінії електропередач.



Також росіяни продовжують бити по Авдіївці з артилерії та танків, місто витримало 7 атак. Крім того, загарбники накрили з артилерії Курахівку. Пошкоджено не менше 11 приватних будинків та ЛЕП.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



За допомогою поліції евакуйовано ще 132 особи, з початку обов'язкової евакуації — 94 697 осіб, серед них 12 307 — діти, 4 414 — люди з інвалідністю.



Нагадаємо, минулої доби, 9 листопада, російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. В результаті постраждали двоє місцевих мешканців.