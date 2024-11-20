Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК

Результат голосування за ліквідацію МСЕК. Фото: Железняк

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.



«За - 260. Функції будуть покладені на експертні комісії, які формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я», - додав він.



Раніше, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді надав внутрішній План стійкості.