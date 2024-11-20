Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
«За - 260. Функції будуть покладені на експертні комісії, які формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я», - додав він.
Раніше, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді надав внутрішній План стійкості.
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