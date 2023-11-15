Війська РФ завдали ракетного удару по Селидовому: відомо, в якому стані постраждалі

Окупанти атакували Селидове. Фото: прокуратура

Внаслідок ракетного обстрілу по місту Селидове троє людей отримали поранення, одна людина загинула. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах, одна з травмованих у тяжкому стані. Про це передає Суспільне. Донбас.



Медичний директор Селидівської міської лікарні Олена Дубик повідомила, що двоє постраждалих перебувають у травматологічному відділенні, одна жінка у терапевтичному.



«Жінка у тяжкому стані отримала мінно-вибухові та осколкові травми, відкритий перелом передпліччя. Вночі її прооперували. Було накладено апарат зовнішньої фіксації. У чоловіка мінно-вибухова травма, забій грудної клітки та обох стегон. Вони перебувають під наглядом лікарів», — зазначила вона.



За її словами, ще одна постраждала жінка під час обстрілу перебувала на вулиці, її стан задовільний, у неї контузія та гіпертонічний криз.



Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада.