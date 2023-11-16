На Донеччині зареєстровано 30 підтверджених випадків сказу серед тварин. Також зростає кількість нападів тварин на людей. Про це передає Суспільне. Донбас.



«На сьогодні на Донеччині епідемічна ситуація зі сказу стабільна, але існують ризики її ускладнення. У 2023-му році в області не зареєстровані випадки сказу серед людей. Ситуація по тваринах — починаючи з липня поточного року відзначається суттєве загострення. На 10 листопада зареєстровані 30 підтверджених випадків сказу серед тварин», — розповіла в.о. завідувачки санітарно-карантинного відділу Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Медведєва.



За її словами, хворих тварин було виявлено у Добропільській, Криворізькій, Шаховській, Великоновосілківській, Дружківській, Краматорській, Білозерській, Олександрівській громадах, а також у Покровську та Слов'янську.



Зокрема, серед них: домашні — кішки, собаки, а також коза та велика рогата худоба. Були й дикі – це куниця та вовк.



Нагадаємо, на Донеччині рятувальники врятували собаку , який опинився в глибокій ямі. Інцидент стався у Костянтинівці, 12 листопада.