Зруйновані приватні будинки, сільгосппідприємство і промислова будівля: наслідки обстрілів Донеччини

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

17 листопада під вогонь окупантів потрапили Авдіївка, Курахове, Селидове, Торецьк, Очеретинська, Мар’їнська, Дружківська і Сіверська громади.



Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.



Пошкоджено промислову будівлю у Селидовому, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. У Кураховому пошкоджено сільгосппідприємство і приватні будинки.



На Горлівському напрямку пошкоджено шість будинків у Райському Дружківської громади. У Торецьку поранено людину, у Щербинівці пошкоджено два будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.



На Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. Зазнали обстрілів Торське, Зарічне і Ямпіль Лиманської громади.



Також стало відомо про ще одного пораненого у Максимільянівці Мар'їнської громади.



Нагадаємо, 17 листопада армія РФ найбільше атакувала на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

