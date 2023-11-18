Зруйновані приватні будинки, сільгосппідприємство і промислова будівля: наслідки обстрілів Донеччини

17 листопада під вогонь окупантів потрапили Авдіївка, Курахове, Селидове, Торецьк, Очеретинська, Мар’їнська, Дружківська і Сіверська громади.
Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.
Пошкоджено промислову будівлю у Селидовому, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. У Кураховому пошкоджено сільгосппідприємство і приватні будинки.
На Горлівському напрямку пошкоджено шість будинків у Райському Дружківської громади. У Торецьку поранено людину, у Щербинівці пошкоджено два будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.
На Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. Зазнали обстрілів Торське, Зарічне і Ямпіль Лиманської громади.
Також стало відомо про ще одного пораненого у Максимільянівці Мар'їнської громади.
Нагадаємо, 17 листопада армія РФ найбільше атакувала на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.