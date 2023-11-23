Їхали на зустріч із татом-військовим: відомі деталі загибелі дитини з України у ДТП

У Польщі у жахливій ДТП загинула 6-річна Єва з Рівненської області. Дівчинка разом із мамою та братиком їхали додому в Україну, щоб побачитися з батьком, який із перших днів вторгнення був на фронті. Про це повідомляє OBOZ.UA

А після поранення приїхав додому на реабілітацію.

Мешканці села Старожуків шоковані такою трагедією. Як розповіли місцеві жителі, Юлія з дітьми за кілька місяців після повномасштабного вторгнення поїхали до Польщі, де жила їхня бабуся.

А батько дітей Тарас ще на початку вторгнення вирушив на фронт боронити Україну.

Поки що батька за кордон не випускають, тому він готується до похорону доньки будинку. Найближчими днями маленьку Єву вже мають привезти. Після похорону та реабілітації Тарас знову збирається повернутися на фронт.