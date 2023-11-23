Ехали на встречу с папой-военным: известны детали гибели ребенка с Украины в ДТП

В Польше в ужасном ДТП погибла 6-летняя Ева из Ровенской области. Девочка вместе с мамой и братиком ехали домой в Украину, чтобы увидеться с отцом, который с первых дней вторжения был на фронте. Об этом сообщает OBOZ.UA

А после ранения приехал домой на реабилитацию.

Жители села Старожуков в шоке от такой трагедии. Как рассказали местные жители, Юлия с детьми через несколько месяцев после полномасштабного вторжения уехали в Польшу, где жила их бабушка.

А отец детей Тарас еще в начале вторжения отправился на фронт защищать Украину.

Пока отца за границу не выпускают, поэтому он готовится к похоронам дочери дома. В ближайшие дни маленькую Еву уже должны привезти. После похорон и реабилитации Тарас снова собирается вернуться на фронт.