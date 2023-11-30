ССО спільно з СБУ знищили «Солнцепек»

На Херсонському напрямку оператори ССО у взаємодії з УСБУ у Харківській області та розвідниками 140-го ОРБ Морської піхоти виявили російську вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек». Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій.



З вогнеметної системи супротивник щодня обстрілював позиції українських військ на плацдармі у Кринках на лівому березі Херсона. За допомогою ударних БпАК ворожий «Солнцепек» було знищено.







Раніше в районі тимчасово окупованого села Кринки Херсонської області один із підрозділів 810 окремої бригади морської піхоти російських військ відмовився виконувати наказ йти на штурм позицій Сил оборони України.



На півдні України точаться бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро.



Нагадаємо, що спецназівці ЦСО «А» Служби безпеки України за тиждень знищили російську бойову машину «Термінатор» та важку вогнеметну систему «Солнцепек».